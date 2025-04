Giornata Nazionale del Made in Italy l’innovazione come motore per il futuro

Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per celebrare la creatività, l'ingegno e l'eccellenza italiana, ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori si unisce alle iniziative nazionali promuovendo il valore dell'innovazione come motore per il futuro del Made in Italy. La Giornata, che coincide con l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, rappresenta un'occasione per riflettere sul ruolo strategico dell'innovazione nel preservare e rafforzare la competitività delle eccellenze italiane.

Giornata Nazionale del Made in Italy: un simbolo di eccellenza e creatività

Oggi è la Giornata Nazionale dedicata a un marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di creatività, qualità, raffinatezza ed eleganza: il Made in Italy, che rende il nostro patrimonio ...

Giornata Nazionale del Made in Italy: un'eccellenza italiana celebrata da Santanchè

"Oggi è la Giornata Nazionale dedicata a un marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di creatività, qualità, raffinatezza ed eleganza: il Made in Italy, che rende il nostro patrimonio ...

Giornata Nazionale del Made in Italy: l’Associazione Marchi Storici lancia la campagna nel segno dell’orgoglio

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Associazione Marchi Storici d’Italia lancia la seconda edizione della sua campagna testimonials, pensata per valorizzare, attraverso la ...

