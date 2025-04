Concorso per dirigenti scolastici Sicilia USR non è a rischio annullamento chiarimenti su sentenza Tar

Sicilia ha ritenuto necessario intervenire per precisare alcuni aspetti legati al Concorso per dirigenti scolastici, in seguito ad articoli di stampa relativamente al paventato rischio di annullamento della procedura a causa di presunte incompatibilità legate alla composizione della commissione esaminatrice.L'articolo Concorso per dirigenti scolastici Sicilia, USR: “non è a rischio annullamento, chiarimenti su sentenza Tar” . Leggi su Orizzontescuola.it L’Ufficio Scolastico Regionale per laha ritenuto necessario intervenire per precisare alcuni aspetti legati alper, in seguito ad articoli di stampa relativamente al paventatodidella procedura a causa di presunte incompatibilità legate alla composizione della commissione esaminatrice.L'articoloper, USR: “non è asuTar” .

