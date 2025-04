Quotidiano.net - L’inquietante scoperta nella casa di Gene Hackman, ecco cosa avrebbe ucciso la moglie

A due mesi dal ritrovamento dei corpi dell’attoree di suaBetsy Arakawalorodel New Mexico, stanno emergendo nuovi, inquietanti dettagli sulla loro morte. Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il Dipartimento della Salute Pubblica del New Mexico ha concluso che nelle “otto dependance separate” presenti sulla proprietà dia Santa Fe sono stati trovati diversi roditori morti e i loro nidi. Una situazione che ha reso quella dimora da oltre 3 milioni di euro un “terreno fertile” per l’hantavirus che ha stroncato la. Le indagini sulla morte dell’attore e dellaFacciamo un passo indietro. Dopo il ritrovamento dei corpi, il Dipartimento del New Mexico ha iniziato a condurre una valutazione sanitaria della proprietà che appariva in uno stato di abbandono.