Trasloco del mercato in centro Sì con riserva dagli ambulanti

(Di sabato 14 settembre 2024) Glidelsi dicono d’accordo a trasferirsi incittà, non mancano però alcuni punti da chiarire con il Comune, come l’attuazione delle richieste fatte in precedenza dai mercatari. "Trovo sia una buona idea, fra l’altro si libererebbe il parcheggio qui in via Rossini che sarebbe da supporto per i clienti per raggiungere le nuove postazioni a pochi passi da quelle attuali – spiega Dario Donzelli, uno dei due componente della commissione che coordinadel–. Aspettiamo di capire come saranno disposte le bancarelle nella nuova area e soprattutto sarebbe la giusta occasione per dare risposta alle richieste fatte in passato su alcune migliorie che riguardano noi commercianti, ma anche i clienti".