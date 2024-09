Tragico incidente in bici Fabio Lo Re muore sul colpo Lascia moglie e figli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024)Lo Re, noto imprenditore nel settore delle piastrelle, è morto questa mattina a soli 44 anni in seguito a unincletta. Il suo corpo è stato trovato senza vita a bordo strada, mentre la suagiaceva poco lontano, nei pressi di via Sanfor e via Miari, nella frazione di Castion del comune di Belluno.Leggi anche: Aggressioni ai medici negli ospedali, interviene l’esercito Le autorità sono ora al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto. La polizia sta indagando per comprendere se si tratti di unautonomo o se possa essere coinvolto il conducente di un veicolo. L’allerta è stata lanciata poco prima delle 7 di questa mattina, sabato 14 settembre, quando i soccorritori, giunti rapidamente sul luogo, hanno trovato Lo Re ormai privo di vita.