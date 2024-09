The Walking Dead | Daryl Dixon nuovo trailer mette in pericolo Melissa McBride

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 14 settembre 2024) TheinThesta per tornare con una seconda stagione esplosiva, e AMC ha appena rilasciato unper dare al pubblico un’anticipazione di ciò che accadrà al protagonista interpretato da Norman Reedus. Intitolata The Book of Carol, la seconda stagione accenderà i riflettori sull’imprevedibile personaggio portato in vita sullo schermo da. La posta in gioco non è mai stata così alta per il duo, in un mondo post-apocalittico che continua a trovare il modo di uccidere i coraggiosi sopravvissuti al virus. Ildi The mostra Carol chiusa all’interno di un’auto mentre un gruppo di walker inferociti la aspetta all’esterno. Lo stessosi vede combattere contro gli instancabili walker con un’ascia.