Tennis | Aryna Sabalenka una vittoria che sa di rinascita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo qualche infortunio, quello più “inopportuno” le ha fatto saltare Wimbledon,torna a sorridere sul cemento blu degli Stati Uniti. Lata bielorussa si è presa, infatti, la grande soddisfazione di alzare al cielo il titolo femminile negli US Open contro Jessica Pegula, padrona di casa sconfitta in due set. Iga Swiatek, numero uno del WTA, appare lontana, ma altre prestazioni positive potrebbero ben presto avvicinare la ventiseienne di Minsk (seconda) allo scalino più alto della classifica. Le parole didopo laagli US Open: “Spero di vedermi in cima alla classifica” Crediti foto:Facebook“È stata una partita molto difficile. Ha giocato undavvero incredibile. Onestamente, dopo essere andata in vantaggio per 3-0, non mi aspettavo che tornasse con un livello così alto.