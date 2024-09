Stalkerizza l’ex e il suo nuovo compagno | in un’ora dà fuoco a 7 auto e 2 case

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Lo scenario è sempre lo stesso: un uomo che non accetta la fine della relazione concompagna e che inizia a perseguitarla. Lo scenario questa volta è Matino, in provincia di Lecce, dove i carabinieri hanno notificato ad un 37enne il divieto di avvicinamento alla sua ex, compresi i luoghi da lei frequentati, emanato dal gip del Tribunale di Lecce. All’uomo è stato applicato anche il codice rosso, previsto nei casi in cui si profila una violenza domestica o di di genere. Stalker fuori controllo, minacce ale al suoI fatti risalgono al 27 e al 28 dicembre di due anni fa, quando il 37enne completamente fuori controllo seminò il panico nel centro di Matino appiccando un incendio che coinvolse 7e 2