Spettacolo sugli spalti Boato per l’ex Bisoli

(Di sabato 14 settembre 2024) È il Manuzzi delle grandi occasioni quello illuminato dai riflettori, ieri sera. Curva Mare e distini gremiti in ogni ordine di posto, fatta eccezione per gli ultimi due settori della gradinata più vicino alla curva Ferrovia. Settore che, al pari del suo gemello dirimpettaio, è pieno, colorato e rumoroso, con gli oltre 1.600 tifosi modenesi al seguito dei canarini. In tribuna personaggi di spicco del mondo della politica e dello sport, con il sindaco Enzo Lattuca e il suo vice Christian Castorri accanto alpresidente della Provincia Massimo Bulbi e, a far gli onori di casa, il dg bianconero Corrado Di Taranto. Non poteva mancare poi il grande doppio ex Cristian Bucchi, così come un altro grande ex bianconero, amato dalla piazza e col Cavalluccio nel cuore come Fabrizio Castori.