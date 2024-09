Sicurezza sul lavoro due imprenditori denunciati a Fermo | sanzioni da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 - Dueelevate per oltre 50.000. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo nel settore edile, delle aziende agricole e dei calzaturifici condotta dai carabinieri del Comando provinciale dicon la collaborazione di quelli del Nucleo ispettorato deldi Ascoli Piceno, finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento dele verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della. Gli accessi ispettivi hanno consentito di individuare a Sant’Elpidio a Mare un’azienda attiva nella fabbricazione di parti in cuoio per calzature, il cui legale rappresentante, un 45enne cinese è stato denunciato all’autorità giudiziaria.