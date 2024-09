Serie B i risultati della 5ª giornata | Brescia e Palermo show prima gioia del Bari | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Continua il programma5ªdel campionato diB e sono arrivati arrivati altri segnali per le zone alte e basse. Nel primo match gol e spettacolo tra Cesena e Modena nel 2-2 definitivo. Tante emozioni anche nelle gare di sabato pomeriggio. Lo scatto più importante è stato quello del, in grado di vincere nettamente contro il Frosinone (4-0 grazie alla doppietta di Juric, poi Olzer e Moncini). Finalmente il! I rosanero si sono imposti con il punteggio di 1-3 sul campoJuve Stabia grazie ai gol di Segre, Henry e Brunori.vittoria stagionale del(2-0 contro il Mantova con gol di Lella e Mantovani). Nelle altre partite pareggi in Citta-Catanzaro e Cremonese-Spezia (1-1).