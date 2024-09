Schlein persino elettori e giornalisti amici la implorano di farsi capire meglio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il buon Federico Geremicca, che conosce bene la sinistra per esservi nato e cresciuto familiarmente, trova Ellytroppo “prudente”. E le ha chiesto sulla Stampa più coraggio, e chiarezza riformistica, anche a costo di sfasciare il campo dell'alternativa che cerca di costruire il più largo possibile, esteso da Matteo Renzi a Giuseppe Conte. Che ne sono i punti più distanti sotto ogni profilo. «Ci si può proporre per il governo del Paese- ha chiesto Federico- se non si è tutti d'accordo sul sostegno all'Ucraina? Si può stare assieme avendo idee così diverse in materia di giustizia e, talvolta,di Costituzione? Si può essere indifferenti di fronte alla crescente polarizzazione del mondo (Harris e Trump uguali non sono) e alla crisi montante del sistema Europa?».