Real Sociedad – Real Madrid – pronostico formazioni notizie sulle squadre

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilcercherà di mantenere l’imbattibilità nella stagione 2024-25 quando si recherà a San Sebastian per l’incontro di sabato 14 settembre della Liga con la. I Blancos sono al secondo posto con otto punti, mentre i padroni di casa sono al 14° posto dopo aver ottenuto quattro punti in altrettante partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le dueLaha vissuto un inizio di stagione deludente, avendo raccolto una sola vittoria nelle tre partite iniziali.L’unica vittoria è arrivata nella seconda giornata, quando Take Kubo ha segnato un gol in extremis per portare la sua squadra a vincere 1-0 in trasferta contro il neopromosso Espanyol.