Rally domani il via alla gara Tre speciali per decidere tutto

(Di sabato 14 settembre 2024) Giandeto, Castagnedolo e Pontone. Sono queste le 3 proveche decideranno il 43esimodell’Appennino Reggiano, che scattaalle 8,15 a Carpineti per poi terminare nel pomeriggio in via Roma a Castelnovo Monti, dove questa sera alle 20, in piazza Martiri della Libertà, è in programma la cerimonia di partenza. Tre prove, da ripetere ciascuna 3 volte, che occupano ben 64 dei 217 chilometri complessivi della manifestazione e saranno il cuore pulsante di una manifestazione molto partecipata e altrettanto attesa.