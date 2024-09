Montemurlo e Vaiano pronte alle sfide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Prende il via in questo weekend la Coppa Toscana di Divisione Regionale 1, che vedrà ai nastri di partenza 32 formazioni, di cui due pratesi:. Questa edizione della manifestazione, intitolata a Franco Bugliesi, si svolgerà attraverso gare ad eliminazione diretta. Si parte dai sedicesimi di finale, in occasione dei quali i Lions affronteranno domani (palla a due18.15) i Bulldogs di Calenzano in casa. Impegno interno anche per il Cmb, che al PalaNenni ospita sempre domani (si comincia18) la Laurenziana Firenze. Due impegni non banali per le formazioni della nostra provincia, che utilizzeranno queste partite anche nell’ottica di scaldare ulteriormente i motori in vista del nuovo torneo di Divisione Regionale 1, che scatterà ad ottobre. Nel frattempo andrà avanti la Coppa Toscana.