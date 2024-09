Melzo due operai sorpresi a rubare gasolio da una locomotiva | arrestati dalla Polfer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)(Milano), 14 settembre 2024 – Gli agenti dellahanno arrestato, in flagranza di reato, giovedì scorso, due italiani di 34 e 41 anni, allo scalo merci dimentre rubavano deldal serbatoio di una locomotrice ferma presso lo scalo. In particolare, a seguito di alcune denunce sporte da una società specializzata in servizi ferroviari che aveva lamentato diversi e ingenti ammanchi di carburante contenuti nelle locomotrici, la squadra di polizia giudiziaria dellaha avviato un'attività investigativa al fine di sorprendere i ladri. Il servizio di appostamento messo in atto dai poliziotti ha permesso, quindi, di individuare due uomini, entrambi italiani di 34 e 41 anni, dipendenti della stessa ditta vittima dei furti, i quali, di notte e mediante una pompa elettrica, hanno prelevavano circa 200 litri didal serbatoio di una