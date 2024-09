Marina Berlusconi incontra Mario Draghi | In qualità di imprenditrice irritazione da Meloni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadorihato nella propria abitazione l’ex presidente del Consiglio e della Banca centrale europea, che pochi giorni fa ha consegnato il suo importante rapporto sulla competitività europea alla Commissione Ue. Il portavoce dell’ha sottolineato che si trattava di un meeting in programma da tempo, ma non sono mancate le reazioni dalla politica. È stata la presenza di Gianni Letta, per anni molto vicino a Silvionella sua attività politica, a creare i presupposti per speculazioni. Trapelerebbe ancheda Palazzo Chigi: la presidente del Consiglio Giorgiainfatti avrebbe da tempo invitatoper un incontro faccia a faccia.