Louis Vuitton Cup 2024 doppietta Luna Rossa in semifinale | due vittorie in rimonta su American Magic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel gergo calcistico sarebbe unadecisiva segnata in contropiede. Restando sul campo di regata, il 2-0 che vedein vantaggio sunelladiCup (il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup) è la dimostrazione che le partenze non sono tutto nel mondo degli AC75. Gli italiani sono partiti in svantaggio in entrambe le gare odierne, ma alla fine sono stati loro a tagliare il traguardo per primi.sale 2-0 nel primo giorno di semifinali e avrà bisogno di altri tre successi per arrivare a quota 5 e staccare il pass per l’ultimo atto, dove ad attendere la vincente di questo confronto sarà una tra Ineos Britannia e Alinghi.