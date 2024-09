LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | via alle qualifiche!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Gomma gialla per le due Mercedes, le uniche a scegliere questa mescola per il primo giro. 14.02 Nessuna penalità per Leclerc per la bandiera gialla in FP3: si conclude tutto con una reprimenda. 14.01 Subito in pista le due Mercedes, anche Verstappen ora esce dai box insieme ad Alonso e Stroll. 14.00 BANDIERA VERDE! Via! 13.59 Ci siamo, siamo pronti per l’inizio delle! 13.56 Ecco la classifica del Mondiale: 1. Max Verstappen (Red Bull) 303 2. Lando Norris (McLaren) 241 3. Charles Leclerc (Ferrari) 217 4. Oscar Piastri (McLaren) 197 5. Carlos Sainz (Ferrari) 184 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 164 7. Sergio Perez (Red Bull) 143 8. George Russell (Mercedes) 128 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50 10. Lance Stroll (Aston Martin) 24 11. Nico Hulkenberg (Haas) 22 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Daniel Ricciardo (RB) 12 14.