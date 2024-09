LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Leclerc in testa nel Q1 Norris è fuori partirà 17!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Russell si lamenta per l’uscita brusca dai box di Piastri e Colapinto. 14.25 COMINCIA IL Q2! 14.23 Vengono esclusi quindi Ricciardo, Bottas, Zhou, Ocon, ma soprattutto incredibilmente Lando. 14.22 Ecco la classifica del Q1: 1 CharlesFerrari 1:42.775 1 2 Alexander ALBONWilliams +0.124 2 3 Oscar PIASTRIMcLaren +0.258 2 4 Pierre GASLYAlpine +0.313 3 5 Lewis HAMILTONMercedes +0.314 2 6 Max VERSTAPPENRed Bull Racing +0.322 2 7 Nico HULKENBERGHaas F1 Team +0.326 2 8 Franco COLAPINTOWilliams +0.363 2 9 George RUSSELLMercedes +0.364 2 10 Sergio PEREZRed Bull Racing +0.438 1 11 Yuki TSUNODARB +0.562 2 12 Carlos SAINZFerrari +0.582 1 13 Lance STROLLAston Martin +0.595 2 14 Or BEARMANHaas F1 Team +0.