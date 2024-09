LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | di nuovo bandiera rossa in pista Leclerc fermato nel giro veloce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05! La Haas di Bearman è ferma in curva 1. L’inglese ha sbattuto nelle protezioni. 11.04 Piastri migliora nel T1, arriva al T2 con 722 millesimi di ritardo e chiude in 1:45.034 ed è secondo a 663 millesimi da Albon, poi Hulkenberg. 11.03 Dopo il primolanciato i piloti effettuano un cool-down lap. Pronti a rilanciarsi. 11.02 Ora gran tempo di Albon in 1:44.371 con 815 millesimi su Colapinto e 838 su Verstappen. Norris è tornato ai box senza chiudere un. 11.01 Verstappen è in vetta in 1:45.209 con 69 millesimi su Sainz, 144 su Perez equarto a 163. 11.00 Hamilton si ferma a 140 millesimi da Piastri, quindi Stroll a 1.139, ma ora è Verstappen a volare in vetta in 1:45.209 con 69 millesimi su Sainz. 10.59 Piastri chiude il suo primoin 1:45.476, Russell risponde in 1:48.522 10.