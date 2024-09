LIVE Atletica Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA | Fabbri da paura nel peso è record italiano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Nullo per Campbell. 19.43 Crouser si avvicina a. 22.55 per il campione olimpico, c’è ancora distanza con l’azzurro. 19.42 Nullo per, intanto arriva il ritiro per Kovacs. 19.41 Campbell sale in seconda posizione nelcon un lancio da 21.95. 19.40 Intanto Pichardo si è portato in prima posizione nel triplo con un buon 17.23. 19.39 Nullo per Kovacs e Crouser in apertura, ma siamo rimasti allibiti dal risultato del pesista fiorentino. Chissà che non possa arrivare il primo lancio da oltre 23 metri della carriera. 19.37IIIIIII!IIIIII! 22.98! E’OOOOO! Pazzesco primo lancio dell’azzurro! 19.36 Otterdahl sale in testa con un lancio da 21.05, ora tocca a. 19.35 Campbell fa il suo debutto in 20.34. 19.35 Hess sale in vetta nel triplo. Salto da 16.83 metri per il tedesco. 19.34 20.