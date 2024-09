Lecce bambina di 8 anni in ospedale per un dolore al basso ventre I medici scoprono che è stata infibulata | aperta un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Eraportata d’urgenza al pronto soccorso per unale così unadi 8ricoverata all’Vito Fazzi, nelse. Durante la visita, però, ihanno scoperto che il malessere della piccola non fosse causato da una caduta in casa, come riportato dal padre, ma da una pratica tribale vietata in Italia: l’infibulazione. La Procura per i minori diha subito aperto un fascicolo e ha iscritto nella lista degli indagati il padre e la madre della, originari del Mali e genitori di altri due minori. Nelle prossime ore saranno interrogati dagli inquirenti. In attesa dell’esito delle indagini, la piccola resterà ine sarà assistita dal personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, laha accusato un’emorragia interna dopo esseresottoposta alla pratica della mutilazione genitale.