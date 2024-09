La Nazionale degli hacker Sono quelli buoni giovani che studiano per un web più sicuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Lucca, 14 settembre 2024 – Oltre agli azzurri e alle squadre nazionali delle varie discipline sportive, non ci crederete ma l’Italia ha anche unadi cyber defender, naturalmente composta solo da. La rosa, composta da 20 ragazzi, tuttissimi, in questi giorni si è riunita a Lucca in attesa dell’European Cybersecurity Challenge, la competizione europea dedicata proprio alla cyber sicurezza che si terrà a Torino nel mese di ottobre. I ragazzi, allenati per il quinto anno consecutivo dal coach Mario Polino,stati presentati ufficialmente ieri nelle sede della Scuola IMT. Il ritiro “lucchese” ha visto in programma, proprio nella sede dell’Ente, momenti di formazione con simulazioni della gara a squadre che laaffronterà durante i campionati europei.