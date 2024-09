Helen Comin morta dopo un intervento al seno | l’esito dell’autopsia la dinamica e gli indagati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Serviranno ulteriori esami e approfondimenti per chiarire cos’ha provocato la morte di, la 50enne vicentina, cheessersi sottoposta ad unchirurgico alin una clinica privata, è deceduta a seguito di un arresto cardiaco. La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha incaricato per l’autopsia il medico legale dell’Università di Padova Claudio Terranova. L’autopsia – Condotta venerdì pomeriggio all’obitorio dell’ospedale castellano, secondo quanto trapela, l’autopsia ha confermato le cause della morte ma per accertare se vi sia una relazione tra l’chirurgico e il decesso sopraggiunto in fase postoperatoria, e dunque per un’esito definitivo nelle indagini, sarà necessario attendere gli esiti degli esami sui tessuti e sui fluidi prelevati dalla salma.