Gianna Nannini domenica 6 luglio 2025 a Villa Manin

(Di sabato 14 settembre 2024) A soli due mesi dall’attesissimo ritorno live con la tournée in partenza il 22 novembre da Jesolo e a pochissimi passi dal tutto esaurito,, la rocker più amata dal pubblico italiano, annuncia a sorpresa il “Sei nell’anima – Festival European Leg”, l’imperdibile tournée estiva con cui l’icona del rock tornerà ad attraversare l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna dei live. Questo nuovo viaggio musicale dell’artista vedrà anche una straordinaria data unica in Friuli Venezia Giulia, in programmanello splendido contesto didi Codroipo (Ud). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in presale per il fanclub dalle 11.