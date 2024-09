F1 Oscar Piastri | Mi sono preso dei rischi Domani posso vincere ma la Ferrari sarà velcoe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian. Il pilota della McLaren ha fatto segnare il tempo di 1’41”686, pagano 321 millesimi al poleman. Una prestazione che gli consentirà di partire dalla prima fila nella gara programmata alle ore 13.00 di domenica. Non avere nessuna monoposto davanti a sé rappresenta comunque una facilitazione in vista dell’avvio, particolarmente periglioso su una pista come Baku, dove si arriva alla prima curva ad angolo retto dovendo effettuare una brutale frenata, dopo la quale seguono altre secche pieghe di 90°. Insomma, un contesto dove l’attacco di chi segue è probabile e, di conseguenza, i contattipiù probabili di altrove. Dunque, l’australiano avrà una buona casella d’avvio. Si vedrà sein grado di sfruttarla a dovere.