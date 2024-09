F1 GP Azerbaijan Leclerc | Questa una delle mie piste preferite domani importante gestione gomme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “è unamie, mi piace tantissimo“. Sono queste le parole di Charles, poleman del Gran Premio dell’, in scena a Baku: “Non è stato un weekend semplice, con l’incidenteprove libere che mi ha costretto a dover riprendere il ritmo. Nelle FP2 poi abbiamo avuto un problema con un pezzo nuovo che avevamo portato, quindi abbiamo perso ancora mezz’ora. Non ero preoccupato ma sapevo che dovevamo recuperare un po’ di tempo. In qualifica il passo c’era, era solo questione di restare il più lontano possibile dai muri. Il tempo mi è venuto molto naturale, la macchina mi ha dato ottime sensazioni”. Infine: “Con Sainz terzo, è il miglior risultato a cui potessimo ambire. La parte dispari della griglia è quella con meno grip, quindi la prima e la terza sono le migliori posizioni da cui partire.