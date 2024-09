F 1 a Baku fantastica pole di Leclerc

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 15.18 Ferrari in. Charlesottiene l'exploit con il tempo di 1'41"365. Dietro di lui la McLaren di Piastri a 321 millesimi. Terzo tempo e seconda fila per l'altra Ferrari di Sainz. Una giornata asciutta a. La Ferrari si vede subito che può far bene. Non brillano le Red Bull: Verstappen è solo sesto dietro al compagno di scuderia Perez. Nelle Q1 clamorosa eliminazione di Norris con la McLaren, primo inseguitore di Verstappen nella classifica mondiale. Norris partirà 17°.