Esercito in ospedale Vibo contro aggressioni ai medici

(Di sabato 14 settembre 2024) Per contrastare e prevenire il fenomeno delleal personale sanitario, l'vigilerà sull'diValentia. La decisione è stata presa dal prefetto Paolo Giovanni Grieco e rientra in un piano di rimodulazione dei servizi di vigilanza già operati dall'su obiettivi sensibili nel territorionese nell'ambito dell'operazione 'Strade sicure'. Nell'di, nei mesi scorsi, si sono verificati diversi casi died infermieri aggrediti da pazienti o da loro familiari. Per tale motivo, il prefetto ha ritenuto di rafforzare la vigilanza, spostando alcune aliquote dell'sul nosocomio. I militari continueranno quindi a svolgere i loro servizi di vigilanza su siti ed obiettivi sensibili sempre in stretto coordinamento con i carabinieri e la polizia.