De Grandis | Vedo solo due squadre davanti all’Inter in Champions League

(Di sabato 14 settembre 2024) L’Inter vede allacome una competizione nella quale rifarsi dopo la parziale delusione della scorsa stagione. Secondo Stefano De, i nerazzurri hanno tutti i presupposti per far bene. IL PENSIERO – L’Inter, quest’anno, intende guardare allacome un torneo da poter disputare con la convinzione di poter ottenere risultati importanti. In tal senso, il giornalista sportivo Stefano Deha indicato a Sky Sport lo stato attuale dei nerazzurri rapportandoli alle sfidanti che le contenderanno lo scettro in Europa e alla principale rivale italiana: «In questo momento,due. Sto parlando del Real Madrid e del Manchester City con le altre i meneghini possono giocarsela alla pari. Diverso il discorso per la Juventus, squadra che invece deve abituarsi a questa competizione».