Dal caso Seung a Benno Neumair | la giustizia ci ricorda che la violenza non è malattia

(Di sabato 14 settembre 2024) Dal, l’uomo che uccise Barbara Capovani, a, il ragazzo altoatesino che uccise i genitori, in questi giorni ci sono stati importanti novità su fatti di cronaca eclatanti. Che cercherò di spiegare senza dare troppa importanza alla mia proposta di legge di modifica degli articoli del codice penale sull’infermità e la seminfermità per evitare conflitti di interesse. IlMercoledì prossimo la Corte di assise di Pisa discuterà sulla nuova perizia psichiatrica a Paul. I due periti , Ariatti e Ferracuti (bravissimi e a me del tutto sconosciuti ad eccezione del fatto che da ragazzo conobbi il papà di Ferracuti, altro grandissimo psicopatologo) hanno stabilito chenon è “matto”. La stessa cosa aveva stabilito il consulente del Pm, Paterniti, altra persona di eccelsa qualità.