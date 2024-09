Caso Roccheggiani Bramucci contro il dirigente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) E adesso lo sè totale. Dopo la pronuncia del Tar che ha respinto il ricorso di Falconarese, Dinamis e Città di Falconara per l’assegnazione del bando di gestione dello stadioconferito dal Comune con gara pubblica all’Olimpia Juventu Falconara ‘98, non si placano le reazioni in città. Tra le più eclatanti, due giorni fa, quella del Cdf che ha annunciato di prendere in considerazione l’ipotesi di trasferire l’attività di calcio a cinque in altro comune. Non solo per il, d’altronde il club migliore al mondo nel 2022 gioca al PalaBadiali. Quanto piuttosto per quella richiesta dell’Ufficio sport – come anticipato dal Carlino – rivolta alla società di saldare la stagione passata, pena la sospensione degli allenamenti da giovedì prossimo.