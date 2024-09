Calcio femminile le convocate per Vis Mediterranea - Acf Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Le citte amaranto si preparano alla prossima giornata di Serie B, che le vedrà partire per la prima trasferta della stagione. La loro avversaria è la Vis, squadra della provincia di Avellino, alla sua prima apparizione in Serie B. Le campane hanno conquistato la promozione nella serie cadetta vincendo il girone C della Serie C, staccando la seconda in classifica, il Frosinone, di soli tre punti. Il campionato è iniziato a rilento per la Vis. Alla prima giornata, hanno incontrato il Genoa, che sul campo le ha battute per 1-0. Risultato che poi il giudice di gara ha trasformato in un 3-0 a tavolino, a causa di alcune norme violate dalla squadra campana in merito alla partecipazione delle proprie calciatrici. In Coppa Italia, la Visera riuscita a superare i preliminari, battendo il Pavia Academy ai calci di rigore.