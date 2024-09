Boxe a che ora e come vedere Canelo-Berlanga stanotte? Programma orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre Saul ‘’ Alvarez, detentore di tre cinture dei supermedi, sfiderà Edgar, numero 1 del ranking Wba. L’evento inizierà alle 02:00, ma per il main event bisognerà aspettare le 05:00 circa del mattino di domenica. Si tratta di un match prestigioso, uno dei più attesi dell’anno, ma che non metterà in palio la carica di campione indiscusso:infatti è stato privato della cintura IBF per aver scelto di sfidaree non lo sfidante obbligatorio dell’organizzazione, William Scull. Di conseguenza, sul piatto ci saranno ‘solamente’ i titoli WBC, WBA e WBO.(61-2-2, 39 KO) vinse il suo primo titolo dei supermedi con una vittoria per decisione unanime su Callum Smith nel dicembre 2020. Divenne poi campione indiscusso grazie al successo su Caleb Plant (impegnatonel terzo match dalle 02:00) nel novembre 2021.