Auto costruttori chiedono a Ue di rinviare con urgenza al 2027 norme CO2

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 set. (askanews) – Le casemobilisticheall’Unione Europea di attivare una rara procedura d’emergenza perdi due anni l’applicazione, prevista per il 2025, delle suepiù severe sulle emissioni di CO2. E’ quanto contenuto, scrive l’Afp, in un documento informale citato da Bloomberg e Le Monde. Secondo Le Monde di sabato, il documento non firmato proviene da Renault e dal Ceo de gruppo, Luca de Meo, che è anche presidente dell’Associazione europea deidimobili (Acea) a Bruxelles. Secondo il quotidiano, “l’obiettivo di questo documento è didal 2025 all’inasprimento del cosiddetto standard CAFE (Corporate Average Fuel Economy)”, che fissa una soglia media di emissioni di CO2 per tutti i veicoli venduti, pena l’applicazione di multe.