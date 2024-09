’Voci di preghiera’ Concerto a San Nicola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella chiesa parrocchiale di Sandi Bari a Samone di Guiglia, con ingresso libero, si concluderà stasera alle 21 la rassegna "Note e arte nel Romanico". "Voci di preghiera" è il titolo del, tutto dedicato al repertorio vocale di ispirazione mariana con il soprano Paola Sanguinetti e il mezzosoprano Daniela Pini, accompagnate all’arpa da Davide Burani e all’organo da Stefano Pellini. Le due cantanti si alterneranno in un programma di celebri composizioni sacre, da Mercadante a Mozart, Rossini e Verdi, e in chiusura una particolare versione del "Panis Angelicus" di Franck. Paola Sanguinetti dal 1997 collabora con il tenore Andrea Bocelli che l’ha voluta al suo fianco anche nel suo tour internazionale e per l’inaugurazione del suo Teatro del Silenzio di Laiatico.