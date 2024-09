Ultime Notizie Roma del 13-09-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)dailynews radiogiornale con Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di 3 morti il bilancio di un incendio avvenuto ieri sera intorno alle 23 a Milano in un Emporio di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni 3 le vittime sono tutte giovani di nazionalità cinese si tratta di due fratelli di 19 17 anni un’altra di 24 anni Sul posto sono intervenuti 5 mezzi del comando di Milano che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e poi procedere la messa in sicurezza del magazzino disagi per i pendolari tra Milano e Torino in treno merci aperto un container che è finito sui binari colpendo a bassa velocità un treno carico di passeggeri che stava passando sui binari limitrofi di incidente avvenuto poco dopo le 6 in via Pallanza all’incrocio con Viale Fulvio Testi lontano dallo Scalo di Greco Pirelli tra i feriti nessuno dei quali in modo grave ...