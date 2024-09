Treno deragliato a Milano un ferito | ritardi per Alta Velocità

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 settembre 2024) Incidente ferroviario, questa mattina, a, avvenuto poco dopo le 6.30 in via Pallanza, non distante dallo scalo FS di Greco-Pirelli. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco e i mezzi del 118. Sono rimasti coinvolti unmerci e unpasseggeri. Probabilmente ilmerci ha perso un container che si è rovesciato sui binari opposti dove transitava il2411 proveniente da Domodossola e diretto aCentrale. C'è stato un impatto frontale a bassa, grazie al macchinista che ha azionato il freno di emergenza. Ilpasseggeri è quindi rimasto sui binari. Tutte le persone a bordo sono state evacuate e un passeggero è rimasto contuso.