Traffico Roma del 13-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un cantiere di piazza Risorgimento ha ridotto del Vaticano è chiusa al transito latte tra Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino per raggiungere via Cola di Rienzo i veicoli provenienti da Viale Bastioni di Michelangelo devono proseguire su via Crescenzio poi svolta su via Properzio e per i veicoli provenienti da via del Mascherino svolta su via Stefano sul ponte Garibaldi direzione Trastevere carreggiata chiusa per lavori di manutenzione rallentamenti proseguono i lavori tu la tangenziale est è chiusa la rampa di via Prenestina in direzione San Giovanni per un evento presso gli studi di Cinecittà fino alle 8 del 16 settembre resta chiusa al transito la corsia laterale di Tuscolana da via di Torre Spaccata a via Lamaro deviate anche le linee del trasporto pubblico infine a Ponte Marconi ...