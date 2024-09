Traffico Roma del 13-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati retta intensosulla rete viaria cittadina permangono incolonnamenti su tutte le consolari entrata verso il centro spostamenti penalizzati dal maltempo che sta interessando tutto l’interno Andrea capitolino sulla raccordo anulare abbiamo ancora incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra cazzi e Flaminia e poi dalla Bufalotta a Tiburtina per registrare CUD e anche tra Laurentina e l’uscita Parco de’ Medici in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dal bivio con laFiumicino fino all’uscita Tuscolana la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente con disagi sulla caccia nei pressi di via Barbaranono Ci troviamo nella zona di Tomba di Nerone incidente a correre in viale Parioli all’altezza di via Nino Oxilia problemi anche in Viale del Tintoretto per un incidente ...