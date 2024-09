Tottenham Postecoglou | Bentancur ha commesso un grosso errore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si avvicina-Arsenal di Premier League e il tecnico degli Spurs ha affrontato un argomento delicato. Angeha riconosciuto che Rodrigohaun “” quando ha fatto un presunto commento razzista sul capitano Son Heung-min, ma gli darà la possibilità di imparare dal suo. Giovedìè stato accusato dalla Football Association di una presunta violazione della regola E3 della FA per cattiva condotta in relazione a un’intervista con i media. Si riferisce ad una clip dell’estate in cuiha invitato il conduttore del programma Canal 10 a casa sua e quando gli è stato chiesto di mostrare la maglia di un giocatore degli Spurs, l’uruguaiano ha fatto una battuta su Son.avrebbe detto: “Sonny’s? Potrebbe essere anche il cugino di Sonny, visto che sono tutti uguali”.