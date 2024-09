The Penguin | rivelato il punteggio su Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024) TheilsuL’embargo sulle recensioni di Theè stato revocato oggi e ciò significa che ora sappiamo qual è ilsuper la serie HBO/Max. Lo spin-off di Batman era stato originariamente concepito come il primo di una serie di show televisivi esclusivi di Max ambientati nel Bat-verso di Matt Reeves. I progetti ambientati nel GCPD e nel manicomio di Arkham non sono andati in porto, lasciando al Pinguino il compito di colmare il divario tra The Batman e The Batman – Parte 2. Nel momento in cui scriviamo, Thesi trova al 91% sulla base di 32 recensioni. Da quello che possiamo dire, la stragrande maggioranza dei critici ha avuto accesso all’intera stagione di 8 episodi.