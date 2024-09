Tentò di rubare veliero | Fatto lieve libero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Aveva tentato un furto all’alba, è stato assolto in questi giorni per "tenuità del". Era finito in manette appena spuntato il sole, l’estate era all’inizio. Quando era stato raggiunto dai militari, aveva già sciolto le cime. L’uomo, 68 anni, originario della Birmania, era stato arrestato a metà giugno. Unaccaduto al porto turistico di Marina di Pisa. Era stato il personale dello scalo di Boccadarno ad accorgersi del colpo (tentato). Erano le 6 circa, quando il 68enne era salito a bordo di una barca da 20 metri che si trovava ormeggiata nel porto turistico, aveva lasciato gli ormeggi e si era allontanato dal molo senza però accendere il motore, forse per non fare rumore. Ma era stato comunque visto e fermato. Senza l’uso del motore l’imbarcazione a vela non è facile da governare in fase di uscita dal Porto.