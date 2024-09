Tentata rapina a un turista Arrestato 21enne ricercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) E’ statoa tempo record iltore che mercoledì pomeriggio, in viale Monte Kosica, nei pressi della stazione ha cercato di strappare la catenina dal collo di untedesco, facendolo poi cadere a terra. Gli agenti della volante, giunti subito sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei testimoni per poi individuare poco distante il responsabile. A finire in manette un giovane tunisino di 21 anni che, al momento del colpo, indossava la maglia di una nota squadra calcistica, pantaloncini bianchi, scarpe nere ed un cappellino da baseball. Il giovane, corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni, è stato individuato appunto subito dopo in piazza Manzoni.