Serie B 2024 2025 | 2-2 tra Cesena e Modena Caldara espulso per un’entrata killer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Finisce 2-2 l’anticipo della quinta giornata ditra. All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi sono i padroni di casa a finire sotto per effetto del gol ospite di Mendes, quindi c’è il ribaltone prima dell’intervalo con Bastoni e il rigore di Shpendi, nella ripresa Zaro riporta il risultato in parità evieneperdavvero sconsiderata. Il pari, alla fine, è giusto. Nel primo tempo di questo derby emiliano-romagnolo dopo mezzora di studio è il gol di Pedro Mendes ad aprire le marcature e far esultare gli ospiti. La squadra di Bisoli, però, si schiaccia subito e con il solito Simone Bastoni i padroni di casa riescono a pareggiare i conti al 39?. Ancor prima del finire del primo tempo, ecco il ribaltone completo: calcio di rigore assegnato da Monaldi e trasformato da Shpendi.