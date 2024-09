Sequestrati al Prenestino oltre un milione di articoli scolastici contraffatti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Denunciata una persona per contraffazione e frode commerciale A Roma, nel quartiere, la Guardia di Finanza ha sequestratoundinon sicuri, molti dei quali recanti loghi di marchi famosi. L’operazione, condotta dal terzo Nucleo Operativo Metropolitano, ha portato alla denuncia di una persona alla Procura della Repubblica per introduzione di merce contraffatta, ricettazione e frode in commercio. Il sequestro è avvenuto presso una rivendita all’ingrosso situata nella periferia orientale della città , dove alcuni dipendenti di un’azienda di import-export sono stati sorpresi mentre scaricavano da un camion, proveniente dalla Grecia, una vasta quantità di prodotti destinati alla vendita: penne, astucci, fermacapelli e portachiavi.