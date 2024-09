Sei Toscana torna fra i banchi di scuola con Ri-Creazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 13 settembre 2024 – Tutto pronto per il progetto di educazione ambientale di Seiche quest’anno festeggia la decima edizione Con l’inizio dellariparte “Ri-. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, il progetto di educazione ambientale che Seipromuove nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia, in provincia di Livorno. Dopo il grande successo degli scorsi anni, con oltre 70.000 studenti coinvolti, quest’anno il progetto è pronto a festeggiare la sua decima edizione, proponendo percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare, per incentivare la diffusione delle buone pratiche, a casa e acosì da ridurre l’impatto dei comportamenti quotidiani.