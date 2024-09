Seconda Categoria Ufficiali i calendari via il 21 settembre

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Debutta in casa l’Aurora Jesi e il Cupramontana nel Girone C; l’undici di Cesare Carletti, in quello D, ospiterà la Nuova Sirolese VALLESINA, 132024 –zzati i Gironi C e D dellache prenderà il via sabato 21. Nel raggruppamento della Vallesina debutti esterni per Terre del Lacrima (Chiaravalle) e Monsano (Borgo Molino) mentre la neo promossa Monte Roberto sarà ospite del Le Torri Castelplanio. Gioca la prima in casa, invece, per l’Aurora Jesi che ospiterà l’Arcevia mentre il Cupramontana riceverà il Rosora Angeli. Si giocherà sempre di sabato tranne in casa del Borgo Molino, Europa Calcio, Falconarese, Gls Dorica che giocheranno di venerdì.