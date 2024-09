Questo mese sarà così Meteo settembre 2024 le previsioni di Giuliacci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Allarmein Italia. Mentre vaste aree del Paese sono alle prese con i danni causati da nubifragi e forti venti, Mariolancia un avvertimento su ciò che ci aspetta per ildi. Un clima decisamente diverso da quello a cui gli italiani erano abituati. E alcune regioni penalizzate più di altre. Vediamo quali. “Autunno in piena regola, non si vedeva unda molti anni” ha spiegato il notorologo nel suo ultimo intervento sul canale YouTube. “Fino al 27ci aspettiamo piogge frequenti, anche abbondanti, specialmente in quelle zone dove la siccità si protraeva da tempo. Le temperature saranno al di sotto della media, e in alcuni casi si parlerà addirittura di freddo“. Leggi anche: “Due tirchi, altro che famosi”. Critiche dopo il matrimonio vip: menù comune e ridotto all’osso “”.